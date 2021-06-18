Почти у 90% заболевших коронавирусом в Москве выявлен новый индийский штамм

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, чтобы ему противостоять, у человека должно быть вдвое больше антител, чем к уханьскому вирусу. Ранее сообщалось о том, что индийский штамм все больше распространяется в Европе, а в Великобритании на него приходится почти 100% новых заражений.