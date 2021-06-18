Глава Росприроднадзора по-прежнему оценивает ущерб от разлива «Лукойлом» нефти в Коми в 300 млн рублей

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова по-прежнему оценивает ущерб от разлива «Лукойлом» нефти в Коми в 300 млн рублей. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Все знают, что мы сделали расчет – порядка 300 миллионов будет должен «Лукойл» за возмещение ущерба. Они убирают загрязнение. До полного восстановления там еще достаточно далеко. Как любой подобный объект – это будет восстанавливаться не один день, об этом говорит наука. Дальше – мы следим», — сказала С.Радионова.

Она отметила, что точную сумму ущерба природе Коми пока назвать не может. «Никогда не называю четкую сумму, пока не поставлена подпись под документами. Как только ставится эта подпись, называется наша претензия по расчету ущерба. После этого я готова каждый раз отстаивать это в суде до конца», — пояснила глава ведомства.

По ее словам, подобные проблемы с разливом нефти возникают «достаточно часто – не только в Коми, но и в ХМАО, ЯНАО». «Мы каждый раз штрафуем, но, наверное, штрафы не панацея. Надеемся, что предприятия сделают все-таки обследования нормальные», — добавила С.Радионова.

Ранее дочерняя структура «Лукойла» допустила разлив 90 тонн нефти в республике Коми. Часть этого объема попала в местную реку Колва. При этом «Лукойл» не согласился с оценкой ущерба природе от разлива нефтепродуктов, которую провел Росприроднадзор. Однако президент «Лукойла» заявил, что компания как «законопослушная» все равно готова заплатить штраф.

Росприроднадзор оценивал площадь загрязненных земель в 1,2 га. Еще 0,3 га, по оценкам ведомства, «нарушено тяжелой техникой из-за проводимых работ». В общей сложности на грунт вылилось около 100 тонн нефтепродуктов, из них 9 тонн попали в реку.