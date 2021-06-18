Глава Росприроднадзора назвала Норильск городом с самым загрязненным воздухом в России

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Норильск городом с самым загрязненным воздухом в России. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Крупнейший загрязненный город по атмосферному воздуху – это Норильск. Он имеет в шесть раз выше загрязнений, чем любой следующий за ним город», — сказала она.

С.Радионова уточнила, что такая ситуация отмечается в Норильске уже много лет подряд.