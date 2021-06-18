Певица Земфира подала иск к писателю и музыканту Евгению Гришковцу

В одном из своих интервью он назвал исполнительницу «наркоманкой» и раскритиковал ее творчество.

1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и публичное опровержение требует от Евгения Гришковца Земфира по иску о защите чести и достоинства. В исковом заявлении, поступившем в суд Калининграда, говорится, что слова писателя, цитата, «носят порочащий характер, символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию, и не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица является «наркоманкой»». Исковое заявление цитирует телеканал Дождь, который оказался привлечен к делу в качестве третьего лица. Именно в его эфире Гришковец, комментируя новый альбом Земфиры, сказал, что пластинка состоит из наркоманских песен, в которые исполнительница вложила «все свои наркотические кошмары» и «наркотический эгоизм». Эти слова Гришковца причинили Земфире физические и нравственные страдания, говорится в иске. Ей пришлось оправдываться перед людьми, из-за чего у певицы появилась бессонница и нервные срывы.

Сам Гришковец пока отказывается комментировать иск. По словам писателя, он узнал о нем из СМИ