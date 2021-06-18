Октябрьский суд Петербурга должен начать заседание, где будет избрана мера пресечения местному депутату Резнику

В эти минуты Октябрьский суд Петербурга должен начать заседание, где будет избрана мера пресечения местному депутату Максиму Резнику. Накануне он был задержан по делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. В Следственном комитете говорят, что будут ходатайствовать перед судом о помещении депутата под домашний арест. Сам он вину не признаёт и связывает преследование с планами принять участие в выборах.
2021-06-18T15:04:07+03:00
2021-06-18T15:04:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 18 июня 2021
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