Октябрьский суд Петербурга должен начать заседание, где будет избрана мера пресечения местному депутату Резнику

В эти минуты Октябрьский суд Петербурга должен начать заседание, где будет избрана мера пресечения местному депутату Максиму Резнику. Накануне он был задержан по делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. В Следственном комитете говорят, что будут ходатайствовать перед судом о помещении депутата под домашний арест. Сам он вину не признаёт и связывает преследование с планами принять участие в выборах.