В Ялте введен режим чрезвычайной ситуации, жителей эвакуируют

Вышедшая из берегов река затопила часть города.

Людей вывозят из города в безопасные места на военной технике. Местные власти обратились к командующему Черноморским флотом Игорю Осипову с просьбой выделить машины для доставки нуждающихся в помощи жителей и туристов в пункты временного размещения. В Ялту направлена тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости. В частности, военные вывезут детей из школ и детских садов. В городе произошли многочисленные подтопления, въезд в центр перекрыт, в большинстве домов отключают электроэнергию из-за опасности возникновения замыкания. Более того, водоснабжение полностью отключили, в связи с этим власти предварительно призывали жителей сделать необходимые запасы. В Ялте оказалась заблокирована станция скорой помощи+, к работе сейчас привлечены бригады из соседних районов и Симферополя. К таким серьезным последствиям привел выход из берегов река Водопадная, это произошло после продолжительных ливней.

Сейчас специальные службы откачивают воду и расчищают дороги.