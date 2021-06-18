Департамент здравоохранения Москвы разъяснил свой приказ о новых правила плановых госпитализаций

Согласно документу, подписанному еще два дня назад, госпитализировать будут только при наличии прививки от коронавируса. Исключение составляют пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также нуждающиеся в паллиативной помощи. Что касается москвичей, которым противопоказана прививка от COVID-19 или тех, у кого уже есть антитела на коронавирус, на них новые правила не распространяются. В депздраве отметили, что экстренная медицинская помощь будет оказываться всем, независимо от прививки.

