Выплаченный «Норникелем» штраф поступил в федеральный бюджет – эти деньги пойдут на природоохранные мероприятия

Выплаченный «Норильским никелем» штраф за разлив топлива под норильском в мае 2020 года уже поступил в федеральный бюджет. Эти деньги пойдут на природоохранные мероприятия. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Мы не делим деньги от «Норильского никеля». Они все пришли в федеральный бюджет и, согласно поручению президента, пойдут на природоохранные мероприятия. Часть уйдет в сам Норильск, часть – в Красноярский край», — рассказала она.

Как уточнила С.Радионова, вообще все экологические платежи должны быть «окрашены» до конца года, и на эти деньги будет проходить ликвидация накопленного ущерба.

«Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, «дочка» «Норникеля») полностью выплатила рекордный штраф в размере 146,2 млрд руб., присужденный ей судом за разлив топлива под Норильском в мае 2020 года. Компания отказалась подавать апелляцию на решение суда о выплате штрафа.

Из этой суммы 145,4 млрд руб. были выплачены в качестве возмещения вреда водным объектам и направлены в доход федерального бюджета, еще 684,9 млн руб. ушли в бюджет муниципального образования города Норильска (возмещение вреда почвам).