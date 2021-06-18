Глава Росприроднадзора Радионова назвала высокой вероятность закрытия «Москокса» в городе Видное

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова назвала высокой вероятность закрытия Московского коксогазового завода в городе Видное. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Губернатор обратился к нам с просьбой, в том числе усилить надзор здесь. На следующей неделе мы выходим с проверочными мероприятиями за согласованием в прокуратуру. Будем разбираться. И такой объект, скорее всего, в пределах города работать не должен. Точно не по таким параметрам. Дальше будем смотреть. Я думаю, есть большие шансы, что этот завод прекратит работу в городе Видное», — сказала С.Радионова.

Жители подмосковного города Видное в Ленинском районе неоднократно жаловались в различные инстанции на удушливый химический запах. По их словам, он ощущается не только на улице, но и дома.

В городе с 1951 года работает Московский коксогазовый завод, принадлежащий компании «Мечел». Он производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.