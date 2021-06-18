Практически 100% случаев заражения коронавирусом в Великобритании приходится на индийский вариант — «штамм дельта»

Практически 100% случаев заражения коронавирусом в Великобритании приходится на индийский вариант или, как его принято называть, «штамм дельта». Об этом сообщила Служба общественного здравоохранения Англии. Обеспокоены индийским штаммов и в Германии, где сейчас на него приходится 6% от общего числа заражений. Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер сказал, что вопрос о том, станет ли дельта наиболее распространенным вариантом COVID-19, не стоит. Вопрос лишь в том, когда это произойдет.
2021-06-18T14:33:55+03:00
2021-06-18T14:33:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 18 июня 2021
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