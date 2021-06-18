Практически 100% случаев заражения коронавирусом в Великобритании приходится на индийский вариант — «штамм дельта»

Практически 100% случаев заражения коронавирусом в Великобритании приходится на индийский вариант или, как его принято называть, «штамм дельта». Об этом сообщила Служба общественного здравоохранения Англии. Обеспокоены индийским штаммов и в Германии, где сейчас на него приходится 6% от общего числа заражений. Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер сказал, что вопрос о том, станет ли дельта наиболее распространенным вариантом COVID-19, не стоит. Вопрос лишь в том, когда это произойдет.