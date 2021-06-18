Зюзинский суд Москвы вернул в полицию административный протокол в отношении журналиста Юрия Дудя

Речь идет об административном деле по статье о пропаганде наркотических средств с использованием интернета. Причин возврата в суде уточнять не стали.

Напомним, в полицию обращалась «Лига безопасного интернета» с просьбой провести проверку интервью, размещенных на YouTube-канале Дудя.