Речь идет об административном деле по статье о пропаганде наркотических средств с использованием интернета. Причин возврата в суде уточнять не стали.
Напомним, в полицию обращалась «Лига безопасного интернета» с просьбой провести проверку интервью, размещенных на YouTube-канале Дудя.
Зюзинский суд Москвы вернул в полицию административный протокол в отношении журналиста Юрия Дудя
Речь идет об административном деле по статье о пропаганде наркотических средств с использованием интернета. Причин возврата в суде уточнять не стали.