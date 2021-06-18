Список партий, имеющих право участвовать в выборах в Госдуму, будет опубликован не позднее 20-го июня

Об этом говорится в проекте плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов. В этом документе отмечается, что партии должны будут выдвинуть федеральный список кандидатов на съезде с 18-го июня по 12 июля. 12-м июля ограничивается и срок самовыдвижения кандидатов на выборы.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что думские выборы пройдут в установленные сроки с учетом ограничений по коронавирусу.