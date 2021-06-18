Роспотребнадзор не рекомендует в этом году проводить голосование на придомовых территориях

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что ведомство рекомендовало привить всех сотрудников, которые будут участвовать в организации выборов. И вообще, по мнению Поповой, важно привить от коронавируса, всех, кто будет участвовать в голосовании в сентябре.