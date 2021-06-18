Роспотребнадзор не рекомендует в этом году проводить голосование на придомовых территориях

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что ведомство рекомендовало привить всех сотрудников, которые будут участвовать в организации выборов. И вообще, по мнению Поповой, важно привить от коронавируса, всех, кто будет участвовать в голосовании в сентябре.
2021-06-18T14:31:19+03:00
2021-06-18T14:31:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 18 июня 2021
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