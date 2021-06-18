Плановые госпитализации в Москве будут проводиться только при наличии прививки от коронавируса

Об этом говорится в приказе главы департамента здравоохранения столицы. Исключение составляют пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также госпитализации для оказания паллиативной помощи. В документе, датированном 16-м июня, не говорится о том, каков порядок госпитализации пациентов, которые имеют отвод по медицинским показаниям от проведения прививок.