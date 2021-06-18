По данным «Новой газеты», браконьером, выложившим надпись «Чукотка 2021» убитыми дикими гусями, оказался депутат магаданской городской думы Александр Крамаренко. Редакция объявляла награду в 100 тысяч рублей тому, кто поможет установить личность этого человека.
У редакции «Новой газеты» есть данные, что на борту чартерного рейса из Магадана могли быть и другие депутаты городской и областной думы от партии «Единая Россия». Сейчас издание проверяет эту информацию.
браконьером, выложившим надпись «Чукотка 2021» убитыми дикими гусями, оказался депутат магаданской гордумы
По данным «Новой газеты», браконьером, выложившим надпись «Чукотка 2021» убитыми дикими гусями, оказался депутат магаданской городской думы Александр Крамаренко. Редакция объявляла награду в 100 тысяч рублей тому, кто поможет установить личность этого человека.