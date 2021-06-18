В Кремле считают, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки с учетом ограничений по коронавирусу

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент назначил выборы в Госдуму на 19 сентября.

Стоит напомнить, что в начале июня Путин подписал закон, запрещающий участвовать в выборах причастным к деятельности экстремистских организаций. Это не только учредители и руководители, но и те, кто делал пожертвования и публично поддерживал, в том числе в интернете.