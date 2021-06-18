Следственный комитет попросит отправить петербургского оппозиционного депутата Максима Резника под домашний арест

Суд назначен на сегодня.

О том, что парламентария Максима Резника следствие попросит отправить под домашний арест, сообщило издание Фонтанка.ру со ссылкой на свои источники в силовых органах. Избирать меру пресечения будет октябрьский районный суд. Депутат всю ночь провел в ИВС, его задержали накануне. Резника обвинили в незаконном обороте наркотиков, по этой статье ему грозит до трех лет тюрьмы. Следствие считает, что депутат незаконно приобрел для личного пользования 18 граммов растительного вещества. Многие оппозиционные политики уже выступили в поддержку Резника, они считают, что это политическое преследование депутата, который недавно объявил о том, что осенью будет участвовать в выборах а законодательное собрание петербурга.

Заседание по избранию меры пресечения начнется сегодня в три часа дня.