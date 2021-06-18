В Москве задержана муниципальный депутат Хараидзе, которая в мае сообщила о намерении баллотироваться в Госдуму

В Москве задержана муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе, которая в мае сообщила о намерении баллотироваться в Госдуму. Задержанию предшествовал многочасовой обыск. Пока неизвестно, в рамках какого дела проводились следственные действия. Адвоката к Хараидзе допустили спустя несколько часов после задержания.