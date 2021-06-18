В Москве задержана муниципальный депутат Хараидзе, которая в мае сообщила о намерении баллотироваться в Госдуму

В Москве задержана муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе, которая в мае сообщила о намерении баллотироваться в Госдуму. Задержанию предшествовал многочасовой обыск. Пока неизвестно, в рамках какого дела проводились следственные действия. Адвоката к Хараидзе допустили спустя несколько часов после задержания.
2021-06-18T14:05:52+03:00
2021-06-18T14:05:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2856904-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:05, 18 июня 2021
Загрузка комментариев...