В числе прочих ограничений, о которых объявили столичные власти, упоминалось и закрытие фан-зоны ЧЕ в Лужниках

В числе прочих ограничений, о которых объявили столичные власти, упоминалось и закрытие фан-зоны Чемпионата Европы по футболу в Лужниках. Вместе с тем меры не коснулись проходящей на Красной площади книжной ярмарки.

Специально оборудованная площадка для болельщиков возле стадиона «Лужники» была сегодня утром пустынна. Не было никого и возле входного павильона: ни волонтеров, которые проверяли наличие билетов и средств защиты, ни силовиков. Вместе с тем никаких объявлений о закрытии фан-зоны к ЕВРО-2020 на месте обнаружить не удалось. Более того, еще час назад о распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина не знали и некоторые полицейские, а также сотрудники спорткомплекса «Лужников».

Так, на одном из постов сотрудница охраны сказала, что ее коллеги будут работать на фан-зоне вплоть до окончания Чемпионата Европы 11 июля. Две группы полицейских, в свою очередь, сказали, что распоряжений о закрытии площадки им не поступало. Одна из групп даже уверенно сказала, что вход на фан-зону, как и в прежние дни, будет открыт в 15:00. Впрочем, на специальном сайте, где нужно регистрироваться для прохода на площадку, несколько минут назад все же появилось объявление о прекращении ее работы.

Между тем книжный фестиваль «Красная площадь» у стен Кремля продолжает функционировать в обычном режиме. На входной группе у посетителей требуют надеть маски и перчатки, впрочем, часть из них, попав в зону ярмарки, средства защиты приспускает. Одна из гостей фестиваля рассказала, что волонтеры пытаются следить за тем, чтобы на посетителях были хотя бы маски, но это удается не всегда.

Ряд ограничений в Москве были введены на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба, в столице за прошедшие сутки было выявлено свыше 9 тысяч случаев COVID-19 – это максимум за все время эпидемии.