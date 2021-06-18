В Кремле не считают низкие темпы вакцинации выражением недоверия властям – Песков

В Кремле не считают низкие темпы вакцинации выражением недоверия властям. «Нет, отнюдь», — сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

Что касается причин пассивности граждан в плане вакцинации, Д.Песков отметил, что эти вопросы уже «задавали неоднократно». «Думаю, что ответы здесь лежат в плоскости более подробных, развернутых ответов, что сейчас мы не можем себе позволить», — заключил он.