Пескову неизвестно, допускают ли в Кремле перенос сентябрьских выборов из-за эпидемиологической ситуации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, допускают ли в Кремле возможность переноса сентябрьских выборов из-за эпидемиологической ситуации. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне неизвестно об этом. Мы знаем, что в условиях пандемии мы уже аналогичные мероприятия проводили. Опыт у Центризбиркома и у наших санитарных властей наработан. Я имею в виду голосование по изменениям в Конституцию. Тогда в результате принятых мер удалось обеспечить санитарную безопасность процесса голосования. Поэтому опыт есть, который позволяет нам хеджировать все риски», — сказал Д.Песков.

При этом он отметил, что «электоральный процесс, конечно, лучше не подвергать влиянию обстоятельств». «Но главным все-таки является тот опыт, который наработан», — заключил Д.Песков.