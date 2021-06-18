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13:33, 18 июня 2021

Водоснабжение Ялты будет временно отключено

Власти города просят всех жителей запастись водой. Причиной отключения стало схождение селевых потоков, что повлияло на качество очистки. О сроках возобновления подачи воды пока не сообщается.
Дожди, которые привели к подтоплению на востоке полуострова, продолжаются в ряде городов Крыма, включая Ялту, Симферополь и Севастополь.  


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