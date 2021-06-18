Бывший зампред Центробанка, заведующий кафедрой РАНХиГС Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате

Бывший зампред Центробанка, заведующий кафедрой РАНХиГС Константин Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате. Ему грозит до 10-ти лет лишения свободы. В пресс-службе академии агентству РИА Новости заявили, что следственные действия в отношении Корищенко не связаны с его работой в вузе.