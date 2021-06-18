Бывший зампред Центробанка, заведующий кафедрой РАНХиГС Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате

Бывший зампред Центробанка, заведующий кафедрой РАНХиГС Константин Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате. Ему грозит до 10-ти лет лишения свободы. В пресс-службе академии агентству РИА Новости заявили, что следственные действия в отношении Корищенко не связаны с его работой в вузе.
2021-06-18T13:33:03+03:00
2021-06-18T13:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 18 июня 2021
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