Закон о цитировании СМИ будет доработан следующим составом Госдумы

Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя сообщение о том, что закон был отклонен Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава государства сделал это, поскольку у него возникли претензии к пункту, который снимает ответственность с редакции за цитирование материалов другого СМИ, если его главный редактор может быть установлен и привлечен к ответственности.