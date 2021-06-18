Закон о цитировании СМИ будет доработан следующим составом Госдумы

Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя сообщение о том, что закон был отклонен Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава государства сделал это, поскольку у него возникли претензии к пункту, который снимает ответственность с редакции за цитирование материалов другого СМИ, если его главный редактор может быть установлен и привлечен к ответственности.
2021-06-18T13:32:17+03:00
2021-06-18T13:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 18 июня 2021
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