Музыкальный фестиваль «Жара» отменен

Об этом пишет издание «Открытые медиа», ссылаясь на оператора колл-центра подмосковного «Крокус Сити-холла», в котором должно было проходить мероприятие. Это произошло спустя несколько часов после того, как в Тульской области был закрыт другой фестиваль, «Дикая мята». Меры применяются в связи с эпидемиологической обстановкой.
2021-06-18T13:31:49+03:00
2021-06-18T13:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 18 июня 2021
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