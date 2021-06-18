Музыкальный фестиваль «Жара» отменен

Об этом пишет издание «Открытые медиа», ссылаясь на оператора колл-центра подмосковного «Крокус Сити-холла», в котором должно было проходить мероприятие. Это произошло спустя несколько часов после того, как в Тульской области был закрыт другой фестиваль, «Дикая мята». Меры применяются в связи с эпидемиологической обстановкой.