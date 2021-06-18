Съезд «Единой России» состоится завтра, несмотря на вводимые в Москве коронавирусные ограничения

Как сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в мероприятии примет участие президент. Ранее сообщалось, что в нем примут участие более 750-ти делегатов, а также сенаторы, депутаты, члены правительства, представители администрации президента, губернаторы, секретари региональных отделений партии. Песков отметил, что съезд пройдет со всеми ковидными ограничениями.