Закон о цитировании СМИ, отклоненный президентом, будет дорабатываться, — разъяснили в Кремле

Отклоненный президентом закон об ответственности СМИ за процитированную ложную информацию будет дорабатываться осенью, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что у президента появились вопросы к некоторым пунктам закона, в частности, к тем, где идет речь об освобождении ответственности. Закон, разработанный «единороссами» Сергеем Боярским и Евгением Ревенко, предусматривает, что редакции будут нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и наказать главных редакторов СМИ-первоисточников.

Издание «Медуза», признанное российскими властями иностранным агентом, подсчитало, что с 2012-го года президент отклонил всего три закона. В последний раз он воспользовался своим право вето в декабре 2016-го года.