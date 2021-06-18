Количество новых случаев коронавируса в Петербурге по официальным данным за последние сутки снова выросло

Число госпитализаций, которое Смольный стал публиковать после большого перерыва, также увеличилось.

Федеральный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за сутки медики выявили 970 новых случаев ковид-19, день назад их было 946. А по информации городского штаба ежедневно в больницы направляют до 850 пациентов. Губернатор Петербурга Александр Беглов в докладе премьеру Михаилу Мишустину назвал ситуацию с коронавирусом в городе непростой, но контролируемой. По словам главы Смольного резерв медиков составляет 2500 мест для больных с COVID-19. Вместе с тем в городе возросла скорость передачи вируса. Выросло число тяжёлых пациентов. Значительную долсоставляют молодые люди, которые поздно обращаются ко врачу и получают осложнения, сказал Беглов. Накануне предприниматели на встрече с представителями петербургского Роспотребнадзора ввести обязательную прививку сотрудников от ковида по примеру Москвы. Однако в ведомстве ответили, что не сделают этого, пока заболеваемость не достигла угрожающих значений, и попросили бизнесменов обеспечить добровольную вакцинацию работников. Их доля должна составлять 60%, уточнили в Роспотребнадзоре.

Накануне в Петербурге начали действовать дополнительные противовирусные ограничения, однако матчи чемпионата Европы по футболу по-прежнему собирают около 25 тысяч человек каждый.