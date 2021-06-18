Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности журналистов за цитирование ложной информации из других СМИ

Таким правом глава страны в последние годы пользуется крайне редко.

Документ, отклонённый президентом, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении месяц назад. В закон о средствах массовой информации внесли поправку, которая определяет случаи освобождения журналистов от ответственности. Депутаты единороссы Сергей Боярский и Евгений Ревенко хотели обязать редакции изданий полностью отвечать за процитированную информацию коллег из других СМИ, которые первыми опубликовали новость, если нельзя найти и наказать их главных редакторов. Однако закон, принятый Госдумой и поддержанный Советом Федерации Владимир Путин не подписал. Он отклонил его ещё во вторник, но об этом стало известно только сегодня. Сейчас по закону «О средствах массовой информации» журналисты не несут ответственности за публикацию ложных данных, если дословно процитировали сообщение других СМИ. Путин крайне редко пользуется правом вето — он делает это раз в несколько лет. До этого Путин не подписал в конце 16го года закон о единой системе учёта учащихся, а еще раньше документ о расширении полномочий инновационного центра «Сколково», напоминает газета «Коммерсант».

В Союзе журналистов России приветствовали президентское вето на закон об ужесточении правил цитирования для СМИ. В организации напомнили, что с самого начала выступали против думской инициативы.