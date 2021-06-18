Руководство «Единой России» заявляет, что съезд партии пройдет с соблюдением всех требований мэрии Москвы, в том числе по количеству участников. Тайное голосование будет проводиться в отдельном помещении, — сообщает Интерфакс. Делегатам предстоит утвердить список кандидатов на выборах в сентябре, а также основные положения предвыборной программы.

Съезд «Единой России» пройдет в Экспоцентре на Краснопресненской набережной.