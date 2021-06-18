В России за сутки по официальным данным выявлено более 17-ти тысяч новых случаев заражения коронавирусом

При этом в Москве заболело максимальное число людей за всё время пандемии.

В столице число заражённых выросло сразу на 9056 человек. Показатель заболеваемости, о котором сегодня отчитался оперативный штаб — наибольший с начала пандемии коронавируса, то есть за год с лишним. Предыдущий максимум был установлен в конце прошлого года, тогда за сутки заболели более 8-ми тысяч инфицированных. По сравнению с днём ранее суточный прирост заражённых выше на 46 процентов. По официальным данным всего в стране ковидом за сутки заразились более 17 тысяч 200 человек – это максимум с начала февраля. Примерно тем же что накануне остаётся число заболевших в двух самых тяжёлых после Москвы регионах – Московской области и Петербурге. В Подмосковье более 1200 человек, в северной столице около тысячи за минувший день оказались на больничных койках. По несколько сотен заражённых в Бурятии и Нижегородской области. За сутки умерли более 450-ти человек, 78 из них в Москве.

С начала пандемии коронавирус выявили уже у почти 5 миллионов трёхсот тысяч человек, погибших около 130-ти тысяч. В Росстате при этом называют цифру летальных случаев примерно вдвое больше. Это объясняют разной методикой подсчета.