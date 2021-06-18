Алексей Немерюк рассказал об эксперименте по созданию в ресторанах Москвы свободных от коронавируса зон

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал об эксперименте по созданию в ресторанах так называемых зон, свободных от коронавируса. Подробности он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Идея, предложенная рестораторами, заключалась в том, что они готовы, пока в виде эксперимента, взять несколько ресторанов в Москве и сделать их зонами, полностью свободными от ковида», — рассказал А.Немерюк.

По его словам, в таких заведениях, согласно постановлению Роспотребнадзора, должно быть привито 60% сотрудников. Также для сотрудников остается обязательным ношение масок, перчаток и соблюдение всех санитарных норм. «И посещать эти заведения могут только те посетители, у которых есть подтверждение, что они прошли вакцинацию. Таких посетителей там должно быть 100%», — отметил А.Немерюк.

Он напомнил, что для всех, кто сделал прививку, на портале Госуслуг сформирован QR-код. «И при посещении таких ресторанов человек предъявляет паспорт и либо распечатанный, либо на телефоне можно открыть с портала Госуслуг QR-код. Хостес проверяет соответствие, что это действительно действующий QR-код, сверяет его с паспортными данными и пропускает человека внутрь», — уточнил А.Немерюк.



По его словам, таким образом, «внутри посетители могут не соблюдать правила по ношению масок, перчаток, когда передвигаются по залу». «Там уже не будут соблюдаться и правила по расстановке и социальному дистанцированию столов и стульев. Эти заведения могут работать круглые сутки, невзирая на ограничения работы в нынешнее время с 23.00 до 6.00», — заключил А.Немерюк.