Ъ: Министерство сельского хозяйства и РЖД обсуждают возможность запуска так называемых чартерных поездов

По данным газеты «Коммерсантъ», Министерство сельского хозяйства и «Российские железные дороги» обсуждают возможность запуска так называемых чартерных поездов. Они будут возить в Россию иностранных мигрантов для нужд агропромышленного комплекса. С марта мигранты могут попасть в Россию только на самолетах, что увеличивает затраты производителей. По словам участников рынка, предприятия отрасли не ввозили мигрантов из-за дороговизны. Один перелет в среднем стоит 80 тысяч рублей. Проезд в чартерном поезде должен стоить 12 тысяч, — сообщает источник газеты.
2021-06-18T12:35:11+03:00
2021-06-18T12:43:35+03:00
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12:35, 18 июня 2021
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