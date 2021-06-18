Ъ: Министерство сельского хозяйства и РЖД обсуждают возможность запуска так называемых чартерных поездов

По данным газеты «Коммерсантъ», Министерство сельского хозяйства и «Российские железные дороги» обсуждают возможность запуска так называемых чартерных поездов. Они будут возить в Россию иностранных мигрантов для нужд агропромышленного комплекса. С марта мигранты могут попасть в Россию только на самолетах, что увеличивает затраты производителей. По словам участников рынка, предприятия отрасли не ввозили мигрантов из-за дороговизны. Один перелет в среднем стоит 80 тысяч рублей. Проезд в чартерном поезде должен стоить 12 тысяч, — сообщает источник газеты.