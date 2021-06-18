Власти Ялты просят командующего Черноморским флотом помочь в эвакуации людей в пункты временного размещения

Власти Ялты просят командующего Черноморским флотом Игоря Осипова выделить технику и помочь в эвакуации людей в пункты временного размещения. Сильнейшие дожди вызвали наводнение в Ялте и находящемся неподалеку поселке Форос. Тяжелая ситуация сохраняется и в Керчи, где затопленными оказались сотни домов.

В Ялте за ночь, по данным властей, всего за одну ночь выпала месячная норма осадков. Из фотографий и видеозаписей, выложенных мэром города Яниной Павленко, следует, что некоторые пешеходные переходы, а также улицы полностью или частично затоплены. Некоторые небольшие реки вышли из берегов. Как говорят крымские синоптики, в Алуште, Судаке и Феодосии, также пострадавших от циклона, сохраняется угроза схода селевых потоков. Есть и проблемы с водой: в Форосе остановилась насосная станция, из-за чего поселок остался без водоснабжения. Осадки на юго-востоке и юге Крыма ожидаются до конца дня.

Накануне же в Керчи выпала почти двухмесячная норма осадков. В некоторых районах города уровень воды относительно улиц превышал 1 метр. В частности, подтопленной остается больница в одном из районов. По некоторым улицам можно было передвигаться только на лодках. По последним данным, в зону наводнения в городе попали почти 2 тысячи человек, большая часть из них эвакуирована. Десятки тысяч людей оставались без света.

В Крыму продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.