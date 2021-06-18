Муниципальный депутат Хараидзе проходит в статусе свидетеля по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере

Сотрудники Следственного комитета в ночь на 18 июня задержали муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе. Она находится в статусе свидетеля по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат от «ОВД-Инфо» Евгения Григорьева «Я приехала туда в три часа ночи, и меня не пускали 5 часов. За это время Хараидзе уже допросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Сегодня у нее будет очная ставка с обвиняемым», — рассказала адвокат.

Хараидзе задержали накануне ночью после многочасового обыска, рассказала «Эху Москвы» руководитель ее избирательного штаба Екатерина Успенская. «После обысков следователи вернулись с повесткой на утро, чтобы ее в качестве свидетеля вызвать на допрос. Когда она открыла дверь, чтобы расписаться в ведомости, они ворвались в квартиру и задержали ее в 23.30. И до 7 утра она сидела в Следственном комитете», — уточнила она.

Е.Успенская также сообщила, что в СКР Хараидзе вызывали скорую помощь, поскольку та плохо себя чувствует после прививки от коронавируса В мае Кетеван Хараидзе объявила о намерении избираться в Госдуму.