ПАРНАС связывает решение Минюста о приостановке регистрации партии с выборами в Госдуму

Партия народной свободы (ПАРНАС) связывает решение Министерства юстиции о временной приостановке регистрации партии с выборами в Госдуму, которые пройдут 19 сентября. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя ПАРНАС Константин Мерзликин.

«Мы, безусловно, связываем это с предстоящими выборами. Минюст применил новый инструмент по недопуску партий к выборам. Были найдены какие-то чисто технические неправовые причины, чтобы приостановить нашу регистрацию и не дать нам возможность выдвинуть список или каких-то кандидатов», — отметил он.

К.Мерзликин рассказал, что ПАРНАС уже написал ответ Минюсту. «Мы выражаем недоумение, что какой-то набор технических моментов, связанных с проведением съезда в марте, может быть основанием для презрения избирательных прав граждан», — заключил он.