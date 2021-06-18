Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил, что финал чемпионата Европы пройдет в Лондоне

Ранее появлялись сообщения о его переносе в Будапешт.

В сообщении УЕФА сказано, что на матчах плей-офф заполняемость стадиона «Уэмбли» будет увеличена до 50% от общего числа мест. Сейчас проходят переговоры с местными властями, в ходе которых обсуждают вопрос о получении разрешения для болельщиков на посещение матчей при условии строгого тестирования на коронавирус и пребывания в Великобритании ровно сутки. Кроме того, перемещаться позволят только на специально утвержденном транспорте. Союз европейских футбольных ассоциаций отмечает, что понимает, с каким давлением сталкивается правительство, но надеется, что все проблемы будут решены. В УЕФА заключили, что всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но выразили уверенность, что финальная неделя пройдет в Лондоне. Британское издание «Таймс» ранее сообщило, что рассматривается вариант с переносом финального матча в Будапешт, если власти Лондона не смогут допустить всех официальных лиц без необходимости проходить карантин.

Все матчи чемпионата проходят с соблюдением строгих ограничительных мер.