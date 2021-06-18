Оргкомитет российской части ЧЕ по футболу пока не получал информации об ужесточении ограничений

Оргкомитет российской части Чемпионата Европы по футболу пока не получал информации об ужесточении ограничений по количеству болельщиков в фан-зонах в Санкт-Петербурге, — сообщает гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин. 17-го июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
2021-06-18T12:06:14+03:00
2021-06-18T12:06:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:06, 18 июня 2021
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