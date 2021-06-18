По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявлено более 9-ти тысяч новых случаев коронавируса

Это максимальный показатель с начала пандемии. По стране более 17-ти тысяч новых заболевших. Умерли 453 человека в с подтвержденной коронавирусной инфекцией. РИА сообщает, что в Магадане не осталось свободных мест в реанимации инфекционного госпиталя. При этом, по официальным данным, в Магаданской области за сутки всего 11 заболевших.

В Москве с 12-го июня из-за резкого роста заболеваемости закрыты фудкорты в торговых центрах. Ресторанам и кафе запрещено принимать посетителей с 23:00 до 6-ти утра. Сегодня объявлено о продлении этих мер до 29-го июня. Кроме того, закрываются танцполы и фан-зоны Чемпионата Европы по футболу. В середине июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации от коронавируса не менее 60% работников сферы услуг и госслужащих. Главный санитарный врач Анна Попова считает эту меру необходимой.

ПЛЕНКА ПОПОВА

Столичные власти утверждают, что в Москве за последние дни запись на вакцинацию выросла в четыре раза. За день на прививку записались 42 тысячи человек.