В Москве задержали муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе

В мае она объявила о выдвижении в Государственную думу.

Сотрудники Следственного комитета пришли к Кетеван Хараидзе вечером. Сначала они провели обыск, который длился несколько часов, сообщает проект «ОВД-инфо». У муниципального депутата изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры, найденные в пальто. Однако сама Кетеван Хараидзе сказала своей соседке Варваре Горностаевой, что деньги она в пальто не оставляла. Затем ночью следователи увезли Хараидзе на допрос в Следственное управление СК по Центральному округу Москвы, она пыталась отказаться и просила вызвать ее повесткой днем, однако силовики действовали по своему плану. Долгое время к задержанной не пускали адвоката. По словам координатора юридической помощи ОВД-Инфо Анны Ромащенко, муниципальный депутат проходит как свидетель по делу, но по какому именно пока не разглашается.

Адвокат отметила, что вчера Кетеван Хараидзе делала прививку от коронавируса и боится побочных эффектов.