Российские власти могут запустить чартерные поезда для ввоза мигрантов

На нехватку рабочих рук из-за коронавирусных ограничений уже давно жалуются предприниматели.

К середине июля в России начнется активная уборка урожая, предприятиям агропромышленного комплекса понадобятся сборщики и сортировщики. Однако сейчас единственный способ ввезти рабочую силу для сезонных работ – это авиаперевозки, при этом билет на самолет для одного рабочего из Средней Азии может обходиться в десятки тысяч рублей. Участники рынка рассказали газете «Коммерсант», что из-за дороговизны сельхозпроизводители не использовали эту возможность, и например, в ягодной отрасли часть хозяйств сократили площади на треть, не рассчитывая, что им удастся привлечь к уборке урожая мигрантов. А, между тем, нехватка рабочих грозит удорожанием продукции и потерей урожая. Регионы просили Минсельхоз организовать перевозки рабочих железнодорожным транспортом, и в Министерстве подтвердили, что прорабатывают такую возможность. Источник газеты рассказал, что стоимость проезда в специальных чартерных поездах оценивается в 12 тысяч рублей, что значительно дешевле, чем в случае авиаперевозок. При этом некоторые участники рынка отмечают, что и это слишком дорого — для решения проблемы нужно возобновить ввоз автомобильным транспортом.

Въезд рабочей силы из-за коронавируса запретили в марте прошлого года. Постепенно ограничения смягчали, но сельхозпроизводители жаловались, что принимаемых мер недостаточно