Путин использовал право вето и отклонил закон, принятый Госдумой, об ужесточении ответственности СМИ за фейки

Президент России Владимир Путин использовал право вето и отклонил закон, принятый Госдуму, об ужесточении ответственности СМИ за распространение фейков. В соответствии с законом журналисты должны были нести ответственность за цитирование ложных сведений из другого СМИ в том случае, если нельзя установить главного редактора издания-первоисточника. Авторы — «единороссы» Сергей Боярский и Евгений Ревенко.