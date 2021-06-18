Путин использовал право вето и отклонил закон, принятый Госдумой, об ужесточении ответственности СМИ за фейки

Президент России Владимир Путин использовал право вето и отклонил закон, принятый Госдуму, об ужесточении ответственности СМИ за распространение фейков. В соответствии с законом журналисты должны были нести ответственность за цитирование ложных сведений из другого СМИ в том случае, если нельзя установить главного редактора издания-первоисточника. Авторы — «единороссы» Сергей Боярский и Евгений Ревенко.
2021-06-18T11:05:39+03:00
2021-06-18T12:06:40+03:00
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11:05, 18 июня 2021
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