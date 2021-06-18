В Москве введены новые ограничения, связанные с серьезным ростом числа заболевших коронавирусом

Прежние принятые меры продлены.

Танцполы и фан-зоны для болельщиков закрывают. Это связано с тем, что там не соблюдаются необходимые меры предосторожности. Массовые зрелищные мероприятия временно отменяют, максимальное число людей, которые смогут там присутствовать – 1000 человек, то есть театры и кинотеатры смогут работать. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, игровые комнаты и детские площадки в парках еще 10 дней будут закрыты. Дальнейшие решения будут зависеть от ситуации с коронавирусом, открытие возможно только при ее улучшении. Что касается кафе и ресторанов, то там власти Москвы планируют создать зоны, свободные от коронавируса. На практике это будет означать, что в эти места смогут приходить привитые посетители или уже переболевшие. При входе надо будет предъявлять специальный код, скачанный с сайта государственных услуг. Схему протестируют на скольких площадках кафе и ресторанов.

В ближайшее время власти Москвы будут решать вопрос об оперативной вакцинации всех, кому положено сделать обязательные прививки от коронавируса. Это коснется российских граждан и мигрантов, отметил Сергей Собянин.