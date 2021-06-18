По данным газеты «Ведомости», специалисты «АвтоВАЗа» работают над проектом программы подписки на автомобили компании

Пока речь идет о крупных городах. Проект может быть запущен в будущем году. Сервисы подписки позволяют пользоваться машинами на условиях, сопоставимых с каршерингом, но более длительный срок. Подобные услуги в России оказывают «Ауди», «Хендай», КИА, «Шкода» и «Вольво». Подписку на автомобиль также предоставляют некоторые сервисы.