По данным газеты «Ведомости», специалисты «АвтоВАЗа» работают над проектом программы подписки на автомобили компании

Пока речь идет о крупных городах. Проект может быть запущен в будущем году. Сервисы подписки позволяют пользоваться машинами на условиях, сопоставимых с каршерингом, но более длительный срок. Подобные услуги в России оказывают «Ауди», «Хендай», КИА, «Шкода» и «Вольво». Подписку на автомобиль также предоставляют некоторые сервисы.
2021-06-18T10:33:55+03:00
2021-06-18T10:33:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:33, 18 июня 2021
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