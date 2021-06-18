Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск руководителя Союза армян России Ару Абрамяна, а также бизнесменов Самвела Карапетяна и Давида Галустяна. По версии Генеральной прокуратуры, в течение 20-ти лет, с 2001-го по 2021 годы, эти люди направляли крупнокалиберное боевое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку в Армению, а оттуда в Нагорный Карабах. В связи с уголовным делом Азербайджан направил запросы об оказании правовой помощи в несколько стран.