Режим нерабочих дней в Москве прекращается с 21-го июня в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина

Остальные ограничения, в том числе на работу общепита, продлеваются до 29-го июня. В то же время несколько ресторанов смогут обслуживать в ночное время посетителей, прошедших вакцинацию при предъявлении QR-кода. Уточняется, что для начала это будет полтора десятка ресторанов. В городе остаются закрытыми зоопарки, фудкорты и детские игровые комнаты. Также закрываются фан-зоны Чемпионата Европы по футболу. Посещаемость зрелищных мероприятий ограничена 1 тысячей человек.

Ранее мэр сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стремительно ухудшается. Суточный прирост заболевших вырос в три раза. Собянин считает, что сейчас жизненно необходимо начать ревакцинацию от коронавируса.