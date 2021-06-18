По данным лондонской газеты «Таймс», финал Евро-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт

Это связано с тем, что Англия не может гарантировать большую заполненность стадионов, в то время как Будапешт дает стопроцентные гарантии. По данным СМИ, УЕФА уже проинформировал о своем возможном решении премьер-министра Бориса Джонсона и ждет от британских властей конкретных действий.
2021-06-18T10:09:17+03:00
2021-06-18T10:15:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2856792-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3476432.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:09, 18 июня 2021
Загрузка комментариев...