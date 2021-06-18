Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно

Сергей Собянин: «Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми.

Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть.

Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках – тоже. Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем.»