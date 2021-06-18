Власти Москвы предупредили о возможности введения более жестких ограничений из-за роста заболеваемости

Власти Москвы предупредили о возможности введения более жестких ограничений на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом. Ожидается, что уже сегодня количество новых случаев заражения только в столице перевалит за 9 тысяч.

В Москве каждый день больными коронавирусом заполняется по 200-300 коек, и хотя власти перепрофилируют больницы и увеличивают коечный фонд, этого может быть недостаточно, и город находится на пороге более жестких решений, заявил столичный мэр Сергей Собянин на встрече с рестораторами. Он отметил, что меры будут временными, но серьезными. При этом Собянин не уточнил, какие именно ограничения могут быть введены. Он призвал предпринимателей сферы в сфере общественного

питания рассказывать сотрудникам о важности вакцинации. Также столичные заведения начнут создавать свободные от коронавируса зоны, куда будут пускать только привитых посетителей по специальному QR-коду. Между тем, участники совещания рассказали журналу Forbes, что ограничения, введенные ранее для бизнеса, власти планируют продлить как минимум на неделю. Но официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее издание также со ссылкой на источники писало, что в мэрии обсуждают введение режима изоляции для непривитых москвичей. Но глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк назвал это бредом. Источники агентства ТАСС во властных структурах также утверждают, что планов по введению карантина в городе нет.

До конца недели в Москве действует режим нерабочих дней, заведениям запретили работать по ночам, а фудкорты, зоопарки и детские игровые комнаты закрыли. Кроме того, компаниям рекомендовали перевести треть сотрудников на удаленку