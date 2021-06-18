Фестиваль «Дикая мята» отменен в Тульской области из-за эпидемиологической ситуации

Фестиваль «Дикая мята» в Тульской области был отменен за 8 часов до начала из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» продюсер мероприятия Андрей Клюкин.

Он отметил, что это решение стало неожиданным. «Абсолютно не ожидали. Потому что за день до фестиваля еще раз мы проходили все процедуры и получили официальное добро, даже была пресс-конференция на поле. А вчера нас вызвали в правительство области. Это было экстренное совещание, оно проходило ночью. Для нас это было удивительно. Все представители области были в ноль часов в правительстве. Нам сказали, что, к сожалению, надо принять как данность – фестиваль не состоится», — уточнил А.Клюкин.

По его словам, убытки от отмены фестиваля составили 96 миллионов рублей. «Дальше абсолютно законно будет со стороны зрителей, которым мы сказали: «Ребята, давайте делать ПЦР-тест». Люди пошли и сделали. Совершенно спокойно, я считаю, с точки зрения зрителя, можно сказать: «Ну, вы же ничего не провели, и это надо будет компенсировать». Кроме того, это не страхуется, потому что после 2020 года страховые компании перестали страховать массовые мероприятия на случай отмены», — сказал А.Клюкин.

Он добавил, что билеты возвращать можно, но пока этот процесс не запущен. «Мы будем что-то с этим делать. На данный момент все деньги от билетов вложены в поле, в артистов», — пояснил А.Клюкин.

Он также сообщил, что каждый человек, который покупал электронный билет, получил письмо с информацией об отмене фестиваля, и до 4 утра организаторы отвечали каждому, кто пишет по этому поводу в социальных сетях.